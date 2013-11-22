На базе Запорожского титано-магниевого комбината снова создадут ООО

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и победитель конкурса по отбору инвестора «Запорожского титано-магниевого комбината» (ЗТМК) - близкая к бизнесмену Дмитрию Фирташу компания «Толексис Трейдинг Лимитед» переподписали договор о создании на базе предприятия общества с ограниченной ответственностью, сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

При этом доли государства и инвестора в создаваемом ООО разделятся в пропорции 51% к 49%.

Как отметили в ФГИУ, в соответствии с подписанным договором компания-инвестор должна внести на протяжении девяти месяцев инвестиции в ООО в размере 110 млн долл. При этом 50% от данной суммы будет внесено до конца этого месяца, еще на протяжении трех месяцев планируется внести 25% и впоследствии - остающиеся 25%.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 октября 2012 года было принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» с государственной долей в уставном капитале общества не менее 51%.

По результатам проведенного конкурса по отбору негосударственного участника ООО «ЗТМК» его победителем была признана компания «Толексис Трейдинг Лимитед», с которой был заключен договор о создании ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» от 22 февраля 2013 года, которым, в частности, было предусмотрено внесение инвестиций победителем конкурса в размере 110 млн долларов.

В то же время, Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации в октябре т.г. обратилась к Кабинету министров с предложением отменить его решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

По информации представителей ФГИУ, по состоянию на 12 сентября компания «Толексис Трейдинг Лимитед» не выполняла обязательства, предусмотренные договором по учреждению Общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат», вследствие чего все учредительные документы, подписанные между Фондом госимущества и победителем конкурса по продаже ЗТМК – компанией «Толексис Трейдинг Лимитед», утратили силу.

Владелец группы компаний Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ назвал недоразумением ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожского титано-магниевого комбината. По его словам, победитель конкурса на покупку предприятия уже третий месяц подряд не может создать общество с ограниченной ответственностью.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.