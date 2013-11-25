Риски сокращения торговли Украины с Таможенным союзом остаются - ЕЭК

Москва. Приостановка Украиной подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не снимает риски сокращения торговли с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Мой прогноз на торговлю, если мы просто все подвесим в таком состоянии, в котором оно сейчас находится, то негативные тенденции сохранятся, а возможно, усилятся", - сказал Слепнев.

При этом он подчеркнул, что если будут договоренности по газу, о чем сейчас много пишут, то, возможно, все переменится, однако, даже если убрать нефтегазовую составляющую, то для всей остальной структуры взаимной торговли сценарий будет оставаться негативным.

По его словам, для бизнеса риски остаются, так как в неопределенной среде работать очень сложно.

Слепнев сообщил, что товарооборот Украины и Таможенного союза падает второй год подряд, причем это происходит не только из-за сокращения закупки энергоресурсов.

"Тенденции не очень хорошие, у нас товарооборот падает второй год подряд, причины заключаются не только в энергетическом сотрудничестве. Общая экономическая ситуация в Украине и у нас неблагоприятна, а это значит, что это имеет интенсивное взаимодействие на наши кооперационные цепочки, на производство продукции с добавленной стоимостью", - сказал Слепнев. По его словам, это связано со снижением спроса в Украине и странах ТС, что ведет к падению межотраслевой торговли.

Слепнев сообщил, что в такой неопределенной ситуации промышленность старается переключиться на других партнеров, если это возможно.

"Новые контракты, особенно на длительные периоды, заключаются плохо, старые пересматриваются, уверенности в поставках нет как по политическим, так и по техническим причинам", - сказал министр.

По его словам, даже если ситуация уляжется, то потребуется много сил, чтобы восстановить то, что потеряно.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время, КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”.

При этом 22 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом еще не означает желания Украины вступить в Таможенный союз.