Квоту на импорт коксующегося угля могут увеличить на 1,8 млн тонн

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает на 2014 год увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 1,8 млн тонн – до 14 млн тонн.

Соответствующее предложение содержится в проекте распоряжения Кабинета министров «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2014 год», размещенном на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине на 2013 год действуют квоты на беспошлинный импорт кокса в размере 300 тысяч тонн, и коксующегося угля - 12,2 млн тонн.