«Интерпайп» ведет переговоры о реструктуризации банковской задолженности на 106 млн долл.

Крупнейший в Украине производитель трубной продукции трубно-колесная компания «Интерпайп» (Днепропетровск) в октябре 2013 года инициировала проведение переговоров с банками-кредиторами, о реструктуризации банковской задолженности, которая составляет 106 млн долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания намерена перенести сроки выплаты 106 млн долл., запланированные на ноябрь текущего года, в связи с чем заранее проинформировала кредиторов и инициировала переговорный процесс об изменении графика платежей пула банковских кредитов.

В сообщении говорится, что банки-кредиторы сформировали управляющий комитет кредиторов, с которым "Интерпайп" наладил конструктивный диалог. Стороны намерены договориться об изменении графика основных выплат, а также о некоторых других изменениях условий кредитных соглашений.

«Основной причиной смещения графика выплат по кредитам является ситуация на внешних рынках, в основном снижение объемов продаж и доходности в России и странах ТС (Таможенного союза - УНИАН), по причине изменений со стороны ТС условий поставки трубной продукции "Интерпайп". Дополнительным фактором, влияющим на необходимость пересмотра графика платежей по кредитам, является спад в украинской вагоностроительной отрасли, что, в свою очередь, вызвало снижение уровня закупок колесной продукции "Интерпайп», - цитирует генерального директора "Интерпайпа" Александра Киричко пресс-служба.

Также сообщается, что компания планирует продолжать выплачивать проценты по всем заемным средствам в полном объеме. Операционная деятельность «Интерпайпа» проходит в штатном режиме, все текущие платежи осуществляются регулярно, заводы компании производят и отгружают продукцию, поставки клиентам осуществляются своевременно.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в начале ноября снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании «Интерпайп» - до уровня ограниченного дефолта «RD», в связи с тем, что компания не выплатила ключевой долговой платеж в размере 106 млн долл., запланированный на 1 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Компания в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистый убыток в размере 71,7 млн долл по сравнению с чистой прибылью в размере 41 млн долл по итогам 2011 года.