Volvo привлекает 800 млн долл. у Банка развития Китая

Производитель легковых автомобилей Volvo PV подписал с Банком развития Китая China Development Bank договор о займе размером 800 млн долл. на период до 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает ИТАР-ТАСС.

Средства пойдут на создание новых моделей машин, а также увеличение капитализации Volvo. По структуре нынешний договор аналогичен прежнему о займе в 922 млн евро от 2010 года, срок действия которого истек в 2012 г.

"Эта договоренность является свидетельством стабильных отношений между компанией и Банком развития Китая", - комментирует финансовый директор концерна Ханс Оскарссон.

Volvo, владельцем которого является китайская Zhejiang Geely Holding Group Co, намерена к 2018 году продавать на рынке КНР 200 тыс. автомобилей в год.