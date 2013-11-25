ВТО создала панель арбитров по иску Евросоюза к России об утилизационном сборе

Всемирная торговая организация (ВТО) по запросу Евросоюза сформировала панель арбитров по разрешению спора по режиму уплаты российского утилизационного сбора на автомобили в РФ, сообщил агентству "Прайм" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

В понедельник в ВТО состоялось заседание совета по разрешению споров, где ЕС подал соответствующий запрос. Месяц назад на подобном заседании Россия отклонила первый запрос ЕС на формирование панели. Второй запрос, по правилам организации, отклонить нельзя. Это будет первое панельное разбирательство против РФ с момента ее вступления в ВТО в 2012 году.

"Сейчас принято решение, теперь мы ждем, когда ЕС пришлет нам список арбитров", - сказал Медведков. Он пояснил, что российской стороне пока неизвестно, когда это произойдет. Однако в течение двух недель с момента получения списка Россия должна будет согласовать с ЕС состав экспертной группы.

"Если мы не сможем достичь договоренностей в течение этого срока, то дело будет передано гендиректору ВТО, чтобы он сам принял решение", - пояснил Медведков, добавив, что возможность "мирного" урегулирования спора по-прежнему остается.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские автопроизводители будут уплачивать с 1 января 2014 года утилизационный сбор на общих основаниях. Сейчас утилизационный сбор взимается только при ввозе машин в Россию. С этим были связаны основные претензии ЕС по сбору.

Ранее сообщалось, что ЕС может отозвать свой запрос из ВТО лишь после оценки последствий внедрения закона.