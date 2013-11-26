“Укроборонпром” экспортировал продукции для авиации на 500 млн долл.

Госконцерн “Укроборонпром” в январе-сентябре 2013 года экспортировал продукции и услуг для авиации на 500 млн долл.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГК «Укроборонпром» со ссылкой на генерального директора «Укроборонпром» Сергея Громова.

«Услуги авиаремонтных предприятий - участников концерна пользуются значительным спросом на мировом рынке. Это подтверждается стабильным ежегодным ростом объемов экспорта. Мы ремонтируем военные и транспортные самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты», - отметил Громов.

По словам гендиректора «Укроборонпрома», для концерна важны рынки всех государств, где присутствуют национальные интересы Украины.

Громов также отметил, что государственный спецэкспортер «Укрспецэкспорт» вместе с дочерними предприятиями, входящими в состав «Укроборонпрома», сотрудничают с почти 100 странами мира. По его словам, наиболее весомыми рынками для экспорта продукции и услуг украинских авиационных предприятий является Россия, Индия, Китай, Азербайджан.

«Кроме того, в концерне налажена плотная кооперация с другими лидерами авиационной промышленности Украины , не входящими в состав «Укроборонпрома». Прежде всего, это ГП « Антонов » и АО « Мотор Сич», - цитирует пресс-служба Громова.

Гендиректор концерна назвал среди наиболее успешных авиационных предприятий концерна по итогам последних двух лет ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», ГП «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», ГП «Одесский авиационный завод», ГП«Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. академика Г. Ивченко, ГП «Луцкий ремонтный завод «Мотор», ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», ГАХК «Артем».

Как сообщал УНИАН, госконцерн “Укроборонпром” в январе-октябре 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 35% - до 9,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.