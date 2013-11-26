Гендиректором Peugeot станет бывший топ Renault

Новым генеральным директором французского автомобильного концерна PSA Peugeot Citroen станет Карлос Таварес. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании, передает lenta.ru.

К исполнению обязанностей в Peugeot Таварес приступит с 2014 года. На посту руководителя Peugeot он сменит Филиппа Варена.

До августа 2013 года Таварес работал главным операционным директором Renault. В СМИ сообщалось, что после своей отставки он займется собственными проектами; какими именно, не говорилось.