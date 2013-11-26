Крюковский вагонзавод получил разрешение на серийный выпуск двух новых моделей вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) получил разрешение на серийный выпуск крытых вагонов моделей 11-7094 и 11-7094-01 с внутренней фанерной облицовкой кузова.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято межведомственной комиссией под председательством начальника отдела Главного управления вагонного хозяйства Укрзализницы Владимира Воробьева.

Разрешение дано по итогам испытаний новых вагонов, проведенных КВСЗ совместно с Украинским научно-исследовательским институтом вагоностроения.

«Предшественником вагонов моделей 11-7094 и 11-7094-01 является созданный конструкторами ПАО «КВСЗ» крытый вагон модели 11-7038. За время его серийного производства, начиная с 2008 года, выпущено уже более 2150 вагонов этой модели. Благодаря удачной конструкции и хорошему качеству выполнения они пользуются популярностью у заказчиков и успешно перевозят грузы по всему пространству 1520, от Финляндии до Дальнего Востока»,- сказано в сообщении пресс-службы.

Крытые вагоны новых моделей предназначены для перевозки штучных, тарноштучных, пакетированных грузов широкой номенклатуры, а также для возможной перевозки сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков по железным дорогам колеи 1520 мм. Модели 11-7094 и 11-7094-01 имеют улучшенные технико-экономические показатели — грузоподъемность 68,0 и 65,4 тонны и по их оптимальному соотношению превосходят вагоны предприятий-конкурентов. А за счет применения в конструкции хребтовой балки стандартных горячекатаных профилей снижается трудоемкость изготовления. В конструкции кузова, боковых и торцевых стен, крыши вагонов моделей 11-7094 и 11-7094-01 используются узлы и детали аналогичные узлам и деталям базового вагона модели 11-7038, что делает их серийное производство экономичнее. Боковые стены вагонов оборудованы двумя двухстворчатыми сдвижными дверями. Обшивка двери выполнена из профилированного листа с повышенной жесткостью. Новые модели имеют дверной проем максимально возможной высоты (2846 мм). Это облегчает проведение разгрузочно-погрузочных работ.

Крыша каждого из вагонов по требованию заказчика может быть оборудована загрузочными люками для сыпучих грузов, а также настилами для обслуживания и лестницами для подъема на крышу. Внутренние поверхности вагона модели 11-7094-01 покрыты фанерной облицовкой из влагостойкой трудногорючей фанеры. Для внутренней облицовки кузова и крыши вагонов обеих моделей используются влаго- и огнестойкие материалы.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.