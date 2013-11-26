Азаров заявил, что отложить ассоциацию с ЕС советовала Россия - СМИ

Россия советовала Украине отложить подписание соглашения с Евросоюзом и провести переговоры об улучшении российско-украинских торговых связей.

Об этом, как передает AFP, заявил журналистам глава правительства Николай Азаров. От кого конкретно исходила эта рекомендация, не уточняется, сообщает Lenta.ru.

В то же время, по информации Русской службы Би-Би-Си, предложение РФ звучало в форме требования.

"Руководство РФ однозначно заявило: подписание соглашения означает, что дальше обсуждать торгово-экономические режимы не будет иметь смысла", - цитирует Азарова Русская служба Би-Би-Си.

"Нам было четко сказано - мы готовы в трехстороннем режиме обсудить проблемы, но для этого отложите подписание соглашения, и мы сядем за стол переговоров, договоримся, а потом подписывайте", - добавил премьер.

При этом, по его словам, прямых ультиматумов со стороны России не было.

Указанные переговоры с Россией, как сообщил Азаров, начнутся в декабре. При этом он отметил, что четких договоренностей с российской стороной о пересмотре газового соглашения пока нет. Азаров также отрицал слухи о том, что за отказ от сближения с ЕС Россия пообещала республике кредиты.

Читайте также: Экономист Юрчишин: Почему на модернизацию экономики Украины нужно 165 млрд евро? Можно было заявить и 260 млрд

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.