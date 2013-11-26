В России продолжают пугать Украину последствиями ассоциации с ЕС

Москва. России придется вводить защитные пошлины в отношении наиболее чувствительного для российского рынка экспорта из Украины, в случае подписания ею соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Что касается России – безусловно, важно не допустить, чтобы мы стали дырой, через которую пойдут в большем объеме товары из Турции, Евросоюза, других стран, с которыми у ЕС режим свободной торговли. В этой связи России нужно будет защищать внутренний рынок», - сказал Шохин.

Он подчеркнул, что речь не идет о выходе Украины из соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Вместе с тем, Шохин напомнил, что шестое приложение к соглашению позволяет странам вводить пошлины по отдельным позициям в случае угрозы для внутреннего рынка. «Речь не идет об универсальном закрытии рынка, о введении пошлин по всем позициям, по которым эти пошлины есть у России с ЕС. Речь идет об обоснованной политике по тем товарным группам, по которым эти риски будут реализовываться», - сказал он.

«Исключать нельзя, что Россия, а может быть и Казахстан с Беларусью, попытаются ввести эти защитные меры по тем позициям, которые окажутся наиболее чувствительны: там, где экспорт из Украины резко возрастет за счет товаров из других стран», - добавил глава РСПП.

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Шохин отметил, что на российском рынке обращается большое количество продукции, которая не является уникальной – ни для России, ни для Украины, ни для других стран СНГ или ЕС. Речь идет, например, о масложировой продукции, которая производится в большинстве стран. «Если хлынет такая продукция (из третьих стран через Украину), Россия начнет защищаться. Нельзя исключать, что в рамках Таможенного союза такие же меры будут применяться», - сказал Шохин.

Говоря о возможных сроках принятия таких решений, Шохин отметил, что реагировать на ситуацию России придется достаточно оперативно. Он пояснил, что, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина не сможет самостоятельно проводить таможенно-тарифную политику. «Полномочия по принятию решений переходят в Брюссель, и решения, в которых наиболее заинтересован европейский бизнес, могут быть приняты достаточно быстро», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, запланированнрму на 28-29 ноября на саммите в Вильнюсе.