Ford отзывает свыше 160 тыс. кроссоверов Escape

Американский автогигант Ford Motor Co. объявил во вторник о мировом отзыве 161,3 тыс. кроссоверов модели Ford Escape 2013 года выпуска. Причиной такого решения стали участившиеся случаи возгорания двигателей в этих автомобилях, оснащенных 1,6-литровым мотором, сообщает ИТАР-ТАСС.

В компании отмечают, что возгорания происходят из-за неправильно установленных шлангов подачи топлива. В США отзыву подлежат почти 140 тыс. автомашин.

Осенью прошлого года компания уже отзывала порядка 9,5 тыс. Ford Escape из-за аналогичных проблем.