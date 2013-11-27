В регионах призвали сохранить правило местной составляющей

Наличие правила местной составляющей позволяет модернизировать и загрузить простаивающие производственные мощности украинских предприятий, считает председатель совета Запорожской областной федерации работодателей, глава регионального отделения УСПП в Запорожской области Петр Ванат.

"Правило местной составляющей защищает внутренний рынок от демпингующих азиатских производителей, а в случае подписания ассоциации с ЕС – от европейских производителей, на рынках которых наблюдается кризис. А в случае отмены этой нормы или ее уменьшения тысячи запорожцев могут остаться без работы, чего мы не можем допустить", - сказал он.

Ванат отметил, что Запорожская область имеет множество выгод от работы предприятий, ориентированных на производство оборудования для возобновляемой энергетики. "Возобновляемая энергетика, новая перспективная для Украины отрасль, уже на сегодня создает хорошие возможности роста для отечественных предприятий, в том числе и в Запорожской области. И таким предприятиям нужно содействовать, как это происходит во многих странах", - добавил он. Председатель совета Запорожской областной федерации работодателей уточнил, что в строительстве ветропарка "Приазовский" задействованы "Запорожтрнасформатор", Токмацкий гранитный карьер, Запорожский железобетонный комбинат №5, Мелитопольский райавтодор. Запорожская компания "Токмак Солар Энерджи", которая построила первую солнечную электростанцию в области, также освоила выпуск трекеров (поворачивающих систем) из алюминиевого профиля и нержавеющей стали, на которой закрепляются солнечные модули для солнечных электростанций. "Мотор Сич" производит ветрогенераторы мощностью 5 кВт, а "Завод Полупроводников" в Запорожье – высокотехнологический поликремний, из которого изготавливают фотоэлектрические модули для солнечной энергетики, добавил он.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Запорожской области за январь-сентябрь составили $72,2 млн. Общий объем иностранных инвестиций к 1 октября достиг $1138,1 млн. Доходы общего фонда бюджета региона за 9 месяцев составили 2769,3 млн. грн – на 108 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.