«Метинвест» за полгода увеличил прибыль на 31%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль на 31%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - до 443 млн долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, консолидированная выручка предприятия в январе-июне 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года снизилась на 3% - до 6,515 млрд долл.

Также показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA), «Метинвеста» за январь-июнь 2013 года увеличился на 14% - до 1,243 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в первом полугодии 2013 года увеличилась до 19% против 16% в аналогичном периоде 2012 года.

Капитальные инвестиции компании за первые 6 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 36% - до 250 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 30 июня 2013 года сократился на 12%, и составил 3,776 млрд долл. Также чистый долг группы сократился на 9% - 3,4 млрд долл.

По словам генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого, компания за 6 месяцев 2013 года достигла хороших финансовых результатов, несмотря на продолжающуюся нестабильность на рынке.

«В течение первого полугодия 2013 года условия в горно-металлургической индустрии оставались сложными и неопределенными. Потребление металлопродукции в ЕС продолжало снижаться, в других регионах спрос был также слабым, хотя в Китае и Японии наблюдался существенный рост благодаря принятым государственным мерам по стимулированию потребления», - цитирует гендиректора пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест» в средине ноября привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, которая будет направлена на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.