«Метинвест» сократил инвестиции в переоснащение производства на 36%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в первом полугодии 2013 года сократила инвестиции в техническое переоснащение производства на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 250 млн долл., говорится в сообщении компании.

«Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, мы продолжаем реализацию проектов, важных для городов нашего присутствия. В особенности это касается проведения работ по усовершенствованию аглофабрик, доменных печей и конвертеров», - цитирует пресс-служба генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого.

По его словам, одним из ключевых проектов в первые 6 месяцев 2013 года было внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, а также продолжение строительства установки ПУТ на Енакиевском метзаводе (ЕМЗ), строительство которой планируется закончить в 2014 году.

«После завершения ее строительства, которое намечено на 2014 год, мы планируем внедрение ПУТ на «Азовстали», после чего все три основные металлургические предприятия будут использовать эту технологию для повышения эффективности», - сказал Сырый.

Кроме того, гендиректор добавил, что группа продолжает строительство инфраструктуры для новой воздухоразделительной установки (ВРУ) на ЕМЗ, которую намерены построить в 2014 году. Новая ВРУ позволит ежедневно получать 1 400 тонн кислорода, азота и аргона для нужд металлургического производства.

Согласно сообщению, в горнодобывающем дивизионе ключевым проектом было строительство комплекса циклично-поточной технологии на Северном ГОКе со стоимостью проекта 315 млн долл., а также реконструкция машины окомкования на сумму 82 млн долл.

Компания в 2013 году намерена инвестировать в "Краснодонуголь" 60 млн долл., в том числе 30 млн долл. на текущие ремонты. Группа также планирует внедрить дополнительную программу инвестиций, направленную на повышение эффективности разработки более перспективных шахт и вывод из эксплуатации шахт с более низкой производительностью.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль на 31%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 443 млн долл.

В середине ноября группа привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, которая будет направлена на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.