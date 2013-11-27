«Метинвест» за полгода увеличил экспорт металла и металлопродукции до 3,7 млрд долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в первом полугодии 2013 года незначительно нарастила экспорт продукции металлургических предприятий в денежном выражении - на 0,64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,754 млрд долл, а экспорт продукции горнодобывающих предприятий увеличила на 22,2% - до 1,024 млрд долл.

Об этом говорится в неаудированном финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от экспорта металлопродукции группы за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в страны Ближнего Востока и Северной Африки на 26,6% до 1,013 млрд долл., Европы - на 10,2% до 1,451 млрд долл., Северной Америки - на 20% до 42 млн долл., при этом экспорт в страны СНГ снизился на 27,4% - до 749 млн долл., Юго-Восточной Азии - на 3,7% до 442 млн долл.

Выручка от экспорта продукции горнодобывающих предприятий за 6 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась в страны Юго-Восточной Азии на 61,9% до 680 млн долл., при этом сократился в Европу на 21,8% - до 187 млн долл., Северную Америку на 29% - до 103 млн долл.

Кроме того, в сообщении говорится, что «Метинвест» сократил в январе-июне выручку от реализации продукции металлургического дивизиона на территории Украины на 19,9% - до 977 млн долл, горнодобывающих предприятий - на 20,5% до 760 млн долл.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в первом полугодии 2013 года увеличил чистую прибыль на 31%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 443 млн долл.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.