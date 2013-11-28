Россия одобрила протокол о поставках товаров в рамках кооперации с Украиной в 2014 году

Правительство России одобрило протокол с Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ подготовлен Минпромторгом России.

«Поручить Минпромторгу России провести переговоры с украинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении.

Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств СНГ было подписано 23 декабря 1993 года в Ашхабаде. Двустороннее межправительственное Соглашение о производственной кооперации с Украиной было заключено в Киеве 24 апреля 1998 года.

Номенклатура товаров и объемы поставок, осуществляемых по производственной кооперации хозяйствующими субъектами России и Украины, а также хозяйствующие субъекты определяются на соответствующий год органами исполнительной власти сторон.

В рамках производственной кооперации осуществляются на основе прямых производственных связей поставки сырья, материалов, узлов, комплектующих изделий, услуг, технологически взаимосвязанных и необходимых для совместного изготовления конечной продукции, не производимых в России и Украине либо производимых в количествах, не обеспечивающих нужды внутреннего рынка.

«Подписание протокола позволит сохранить промышленные связи России и Украины, а также расширить традиционные рынки сбыта производимой продукции», - отмечается в документе.

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