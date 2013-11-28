Украина начала антидемпинговое расследование импорта конвейерной ленты из России

Межведомственная комиссия по международной торговле, руководствуясь нормами закона о защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта, приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину конвейерной резинотканевой ленты производства РФ. Сообщение об этом размещено в официальной прессе.

Основанием для расследования послужила жалоба одного из украинских товаропроизводителей, а также отчет Министерства экономического развития и торговли о результатах антидемпинговой процедуры в отношении импорта российской конвейерной ленты.

«Комиссия установила, что в жалобе приведена обоснованная информация. На ее основании можно сделать вывод, что в период с июня 2012 года по май 2013 года конвейерная лента российского производства импортировалась в Украину по цене ниже, чем на внутреннем рынке Российской Федерации. Это дает основания считать такой импорт демпинговым», - говорится в сообщении.

При этом в комиссии отмечают, что российские экспортеры обладают достаточным потенциалом для увеличения экспортного демпинга, а экспорт в период с июня 2012 года по май 2013 года действительно осуществлялся в условиях и в объемах, угрожающих значительным ущербом украинскому товаропроизводителю.

Проведение расследования, по решению комиссии, поручено Министерству экономического развития и торговли.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, объем импорта конвейерной ленты, классифицирующейся по коду ВЭД 4010120010, за 9 месяцев текущего года составил 36,3 млн долл. Около трети этого объема импортировано из Российской Федерации.