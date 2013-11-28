Соглашение с ЕС позволит оживить экономику Украины - Американская торговая палата

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время позволит украинской экономике сделать значительный шаг на пути перехода от стагнации к рыночной экономике в сердце Европы. Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты (АТП) в Украине, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы убеждены, что подписание Соглашения именно сейчас, а не перенос этого процесса на неопределенное время в будущем, даст четкий сигнал и станет естественным следующим шагом в переходе от стагнации постсоветской экономики к оживленной рыночной экономике в сердце Европы, - говорится в заявлении. – Мы все понимаем, что этот переход будет нелегким и даже принесет с собой определенные вызовы на начальном этапе этой долгосрочной инициативы, но компании – члены Американской торговой палаты готовы использовать свой опыт и практические навыки для предоставления поддержки бизнесу и правительству в этом процессе».

В заявлении указывается, что Украина уже немало сделала на пути выполнения условий подписания Соглашения. И потому АТП остается твердой в своем стремлении поддержать Украину на ее пути европейского выбора. «Соглашение об Ассоциации – благоприятно для ЕС, но еще более благоприятно оно для будущего процветания Украины и ее народа», - отмечают в Американской торговой палате.

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При этом в АТП уверены, что поддержка тесных экономических связей с ЕС не исключает развития отношений с другими традиционными партнерами Украины – в частности с Россией. «Вместе с тем, мы уверены, что именно европейский путь откроет новые и интересные возможности для Украины с точки зрения модернизации и диверсификации экономики, перехода на мировые стандарты производства и качества, внедрения необходимой нормативно-правовой базы для инвестиций и ведения бизнеса», - подчеркивается в заявлении АТП. Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины рассмотрел и одобрил текст Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, который планировалось подписать во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. Вместе с тем, 21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, мотивируя свое решение неготовностью украинской экономики к такому объединению.

Кроме того, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что для достижения всех технических регламентов ЕС Украине потребуется не менее 165 млрд евро в течение ближайших 20 лет. При этом заметно ощутимыми, по словам Азарова, будут потери украинской экономики в результате введения заградительных торговых барьеров со стороны России – ключевого рынка сбыта украинских товаров ведущих экспортоориентированных отраслей.

Решение правительства спровоцировало массовые акции протеста, прокатившиеся по крупным городам Украины.

В то же время, руководство Украине подчеркивало, что сама по себе ориентация на евроинтеграцию остается стратегическим курсов развития страны, а собственно Соглашение об Ассоциации может быть подписано даже в начале 2014 года.

Как ожидается, в ходе саммита «Восточного партнерства» Украина поднимет вопрос организации трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о возможных условиях интеграции Украины и ЕС.