Доверие к экономике еврозоны продолжает расти

Индекс доверия к экономике еврозоны обновил максимальные значения за 20 месяцев, сообщают Вести.ru.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в ноябре до 98,5 пункта по сравнению с 97,7 пункта в прошлом месяце.

Экономисты ожидали роста показателя до 98 пунктов.

Показатели демонстрируют восстановление экономики еврозоны после 6 кварталов рецессии.

Индекс доверия европейских промышленных компаний подрос до -3,9 пункта с -5 пунктов в октябре. Показатель доверия в секторе услуг вырос до -0,8 пункта с -3,7 пункта, а индекс потребительского доверия упал до -15,4 пункта.