Доверие к экономике еврозоны продолжает расти
14:09, 28 ноября 2013Промышленность
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Индекс доверия к экономике еврозоны обновил максимальные значения за 20 месяцев, сообщают Вести.ru.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в ноябре до 98,5 пункта по сравнению с 97,7 пункта в прошлом месяце.
Экономисты ожидали роста показателя до 98 пунктов.
Показатели демонстрируют восстановление экономики еврозоны после 6 кварталов рецессии.
Индекс доверия европейских промышленных компаний подрос до -3,9 пункта с -5 пунктов в октябре. Показатель доверия в секторе услуг вырос до -0,8 пункта с -3,7 пункта, а индекс потребительского доверия упал до -15,4 пункта.
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