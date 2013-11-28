Украина пересмотрит антидемпинговые меры по импорту стрелочных переводов из РФ

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли приняла решение пересмотреть набор антидемпинговых мер в отношении импорта стрелочных переводов производства Российской Федерации в связи с завершением срока их действия, однако продолжила действие таких мер на период их пересмотра.

Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальной прессе.

В своем решении комиссия руководствовалась жалобой национального производителя, а также отчетом Министерства экономического развития и торговли.

« В требовании производителя (о пересмотре антидемпинговых мер - УНИАН) отмечается, что предпринятые ранее антидемпинговые меры положительно сказались на положении национального производителя. Однако прекращение действия таких мер, вероятно, приведет к возобновлению демпинга и причинению ущерба», - говорится в решении комиссии.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссия приняла решение о возбуждении антидемпингового расследования в отношении импорта конвейерной ленты производства Российской федерации.