«Запорожсталь» намерен инвестировать 600 млн грн в реконструкцию доменной печи

Металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в крупнейшую украинскую горно-металлургическую группу «Метинвест», в рамках программы модернизации предприятий группы намерен инвестировать 600 млн грн в реконструкцию доменной печи №4 (ДП-4), которую остановили в 2008 году, сообщила пресс-служба комбината.

Согласно сообщению, проектом реконструкции предусмотрены замена использования природного газа на пылеугольное топливо, а также новые системы аспирации литейного двора и подбункерного помещения.

«В ходе реконструкции на ДП-4 будут внедрены передовые технологии и применены новейшие системы контроля с целью повышения эффективности работы агрегата, снижения себестоимости продукции», говорится в сообщении комбината.

Также сообщается, что реконструкция позволит увеличить производительность печи до 1112 тыс. тонн чугуна в год с 1052 тыс. тонн ранее.

По информации пресс-службы, с августа 2012 года комбинат инвестировал в модернизацию и реконструкцию производства порядка 550 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2013 года меткомбинат «Запорожсталь» увеличил производство металлопроката на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,733 млн тонн, стали - на 1,5% - до 3,207 млн тонн, чугуна - на 0,1% до 2,684 млн тонн.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.