В России планируют запустить серийное производство самолетов Ан-70 в 2017 году

Москва . В России планируют запустить серийное производство военно-транспортных самолетов Ан-70 в 2017 году. Об этом говорится в проектe распоряжения правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» от 28 ноября 2013 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Проект находится в стадии перевода конструкторской документации в электронный формат и доработки комплекса бортового оборудования в соответствии с современными требованиями. Серийное производство планируется начать в 2017 году», - говорится в документе.

Также отмечается, что проект Ан-70 предусматривает создание среднего оперативно-тактического самолета, предназначенного для перевозок вооружения и военной техники, грузов и высадки воздушных десантов. Самолет разработан в ОКБ имени Антонова в рамках межправительственного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины от 24 июня 1993 г.

В документе сообщается, что Минобороны России в рамках Государственной программы вооружения планирует приобрести 60 самолетов этого типа.

Кроме этого отмечается, что в 2011 году мировой рынок транспортных и специальных самолетов составил в денежном выражении 7,1 млрд долл., или 6,5% совокупного объема рынка самолетостроения. На данном сегменте рынка лидирует компания Boeing: в 2011 году ее доля составила около 85%. Ее модельный ряд представлен транспортными версиями самолетов 737F, 747F, 767F, 777F, а компании Airbus - самолетами А330F. Российская Федерация на данном рынке практически не представлена: по состоянию на конец первого полугодия 2013 г. было выпущено четыре транспортных самолета Ил-96-400Т и 10 транспортных самолетов Ту-204С.

К 2025 году объем мирового рынка транспортной и специальной авиации вырастет в 2,1 раза и составит 15 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17 октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина и Россия договорились до 1 февраля 2014 года завершить совместные летные испытания военно-транспортного самолета Ан-70 и принять решение о его серийном производстве.

15 октября источник, принимающий участие в 10-м заседании Комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии в Калуге (РФ), сообщил журналистам, что на данный момент проведено более 800 необходимых испытаний и еще осталось около 80 испытательных полетов, что, по оценкам специалистов, можно сделать в течение 2-3 месяцев.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

В мае 2013 года ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более продуктивные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет имеет достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

Президент - генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива в июне т.г. сообщал, что Украина и Россия намерены в ближайшее время завершить совместные государственные испытания самолета Ан-70. В свою очередь глава российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаил Погосян отмечал, что решение о дальнейшем совместном производстве Ан-70 и его последующей продаже может быть принято только по завершению всех испытаний.