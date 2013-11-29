Автомобили ЗАЗ получили сертификат соответствия Евро-4

Автомобили производства Запорожского автомобилестроительного завода получили сертификат соответствия со стандартом Евро-4 и полностью соответствуют нормам и требованиям экологического стандарта по минимизации вреда окружающей среде, сообщили УНИАН в пресс-службе «ЗАЗ».

«Начиная с ноября 2013 года все автомобили модельной линейки ЗАЗ соответствуют экологическому стандарту Евро-4», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, процедура доработки автотранспортных средств под экологический стандарт Евро-4 предусматривает проведение ряда модернизаций автомобиля, направленных на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Так, на автомобилях ЗАЗ Sens проведена оптимизация программного обеспечения системы управления впрыска топлива, изменено наполнение катализатора, а также форма камеры сгорания и система вентиляции картера двигателя.

«Такие изменения позволили оптимизировать рабочий процесс, снизить содержание остаточных углеводородов в выхлопных газах, повысить стабильность работы двигателя на холостом ходу и получить нормы токсичности автомобиля, соответствующие стандарту токсичности Евро-4», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в автомобилях ЗАЗ Lanos с целью соответствия экологическому стандарту Евро-4 применен новый блок управления системой впрыска топлива Gionix, который улучшил ездовые качества автомобиля и позволил снизить расход топлива.

Также экологическим стандартам Евро-4 теперь полностью соответствуют автомобили ЗАЗ VIDA и ЗАЗ Forza.

Как сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г. Запорожье) в 2014 году начнет выпуск на экспорт автомобилей экологического класса Евро-5.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАвто».

ЗАЗ в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году ЗАЗ сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

Евро-4 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах ( в соответствии с Правилами Европейской экономической комиссии ООН № 83-05 ( В).

*** Евро-5 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе, с октября 2008 г. и для всех легковых авто - с 1 сентября 2009 г. В России стандарт Евро-5 на все ввозимые автомобили вводится с 1 января 2014 года.

Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 г/км.