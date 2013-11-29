Гендиректором «Интерпайпа» стал Олег Розенберг

Генеральным директором крупнейшего в Украине производителя трубной продукции трубно-колесной компании «Интерпайп» (Днепропетровск) назначен Олег Розенберг, который ранее занимал должность операционного директора компании, говорится в сообщении компании.

В тоже время, на должность председателя совета директоров «Интерпайп» назначен Александр Киричко, который возглавлял компанию ранее.

В сообщении отмечается, что на позиции генерального директора Розенберг сосредоточится на повышении эффективности операционного управления.

«Задача, которая сегодня стоит перед компанией – в сжатые сроки повысить эффективность бизнеса за счет снижения затрат, улучшения взаимодействия на стыке производство-продажи, отказа от процессов и подходов, тормозящих развитие», – цитирует гендиректора пресс-служба.

По словам Киричко, реорганизация системы управления компанией позволит усилить роль совета директоров.

«Новая модель управления позволит разделить стратегическое и операционное управление, сделает компанию более устойчивой к краткосрочным и долгосрочным вызовам, – цитирует председателя совета директоров пресс-служба.

Также сообщается, что Кирилл Рубинский, занимавший должность председателя совета директоров, продолжит сотрудничество с компанией в качестве члена совета директоров и президента компании.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в начале ноября снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании «Интерпайп» - до уровня ограниченного дефолта «RD», в связи с тем, что компания не выплатила ключевой долговой платеж в размере 106 млн долл., запланированный на 1 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Компания в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистый убыток в размере 71,7 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 41 млн долл. по итогам 2011 года.