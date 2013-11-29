Черкасский «Азот» запустил после капремонта цех по производству карбамида

Черкасский «Азот», входящий в холдинг Ostchem, запустил после планового капитального ремонта цех по производству карбамида М-6, сообщили УНИАН в пресс-службе Group DF со ссылкой на председателя правления предприятия Виталия Склярова.

«Вслед за возобновлением работы цеха по производству аммиака мы запускаем цех по производству карбамида. В ближайшем будущем мы также планируем увеличить объемы выработки аммиачной селитры, поскольку на внутреннем рынке уже возрастает потребность в этих удобрениях», - цитирует пресс-служба Склярова.

Как сообщал УНИАН, черкасский «Азот» запустил после планового капитального ремонта цех по производству аммиака А-5 мощностью 1,7 тыс. тонн в сутки

В конце августа текущего года черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию цеха по производству карбамида М-2 7,8 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черкасский «Азот», входящее в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу Group DF), специализируется на производстве азотных минеральных удобрений, капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

За пять месяцев 2013 года предприятие выпустило 448,8 тыс. тонн аммиачной селитры, 356,3 тыс. тонн карбамида, 432,3 тыс. тонн аммиака жидкого, 355,3 тыс. тонн азотной кислоты.

В 2012 году предприятие выпустило 879,9 тыс. тонн аммиачной селитры, 775,7 тыс. тонн карбамида, 699,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 866,2 тыс. тонн аммиака жидкого и 57,6 тыс. тонн аммиака водного технического.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.