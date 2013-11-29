Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 3,6%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6% - до 94,3 млрд грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-октябре 2013 года в денежном выражении составил 910,253 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 905,112 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область - 169,622 млрд грн, Днепропетровскую - 168,358 млрд грн, Запорожскую - 61,964 млрд грн, город Киев - 58,607 млрд грн, Луганскую область - 56,802 млрд грн.

В октябре спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 3,7% в годовом выражении (октябрь 2013 года к октябрю 2012 года).

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (октябрь 2013 года к октябрю 2012 года) составил 30,4%, при этом по сравнению с сентябрем 2013 года зафиксирован рост на 4,7%. В частности, зафиксирован рост оборота в сфере добычи сырой нефти и природного газа на 57,6% в годовом выражении (рост на 4,2% по сравнению с прошлым месяцем), добычи металлических руд - на 37,8% (рост на 0,2%), добычи каменного и бурого угля - на 17,9% (рост на 11,1%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (октябрь 2013 года к октябрю 2012 года) составил 8,3%, по сравнению с сентябрем 2013 года - рост на 2,7%. Наибольший рост оборота зафиксирован в производстве электрического оборудования - на 34% (рост на 14% по сравнению с прошлым месяцем); производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 12,2% (спад на 10,8%); изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 7,8% (рост на 1,2%), производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 1,2% (рост на 2,1%). Наибольший спад - по отраслям производства компьютеров, электронной и оптической продукции - на 63,6% (рост на 0,5%); производства химических веществ - на 30,9% (спад на 6,9%), прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 26,3% (рост на 4,2%); производства мебели и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования - на 21,3% (рост на 4,4%).

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,88% - до 88,61 млрд грн.

объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2013 года в составил 815,953 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 811,329 млрд грн. Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 1,7% в годовом выражении (сентябрь 2013 года к сентябрю 2012 года).