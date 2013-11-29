В Украине могут отменить лицензии на 5 видов деятельности

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает отменить обязательное лицензирование 5 видов деятельности, в частности, первичной обработки металлолома, драгоценных камней и брокерской деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, соответствующее предложение содержится в подготовленном законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»

Согласно законопроекту, предлагается отменить обязательное лицензирование на: введение, ввоз, вывоз голографических защитных элементов; сбор, первичную обработку отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; таможенную брокерскую деятельность, деятельность, связанную с предоставлением услуг стрельбищами невоенного назначения и функционированием охотничьих стендов; генно-инженерную деятельность в замкнутой системе.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 г. Кабинет министров Украины предложил Раде усилить административную ответственность чиновников за нарушение процедур лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности посредством наложения штрафов в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов (законопроект №2942).