ЕС урегулировал спор о нормах выхлопных газов

Продолжавшийся нескольких месяцев спор вокруг будущих норм выхлопных газов для новых автомобилей в Евросоюзе окончился компромиссным решением сторон, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Deutsche Welle.

Представители стран ЕС сошлись на том, что автопроизводителям необходимо больше времени для выполнения условий по стандартам выброса углекислого газа (СО2).

Нынешнее компромиссное решение предполагает, что лимит в 95 граммов СО2 на километр, который будет распространяться на все производимые для европейского рынка автомобили, будет введен не в 2020 году, как планировалось ранее, а на год позже.

Новые требования приняла и Германия, которая до сих пор не соглашалась на предлагаемые Евросоюзом сроки перевода автомобилей на новые стандарты.