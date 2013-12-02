Индекс PMI в промышленности еврозоны вырос лучше прогноза
11:26, 02 декабря 2013Промышленность
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Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 51,6 пункта в ноябре с 51,3 пункта в октябре, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на исследовательскую организацию Markit Economics.
Данные оказались чуть лучше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые не ожидали изменений по сравнению с первоначальной оценкой в 51,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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