Индекс PMI в промышленности еврозоны вырос лучше прогноза

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 51,6 пункта в ноябре с 51,3 пункта в октябре, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на исследовательскую организацию Markit Economics.

Данные оказались чуть лучше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые не ожидали изменений по сравнению с первоначальной оценкой в 51,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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