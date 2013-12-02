В Украине производство стали увеличилось на 1%

В Украине за январь-ноябрь 2013 года, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 30,020 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката сохранилось на уровне 11 месяцев 2012 года - 26,625 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 26,637 млн тонн.

Объемы производства кокса за январь-ноябрь снизились на 7% - до 16,142 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,964 млн тонн; выплавка стали — на 7% – до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн, тонн, производство кокса - на 3% - до 18,934 млн тонн.