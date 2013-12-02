В Украине, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2013 года производство стальных труб сократилось на 22%, или на 414 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,501 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное производство труб в ноябре составило 3,2 тыс. тонн, за 11 месяцев – 4,5 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство труб в Украине сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.