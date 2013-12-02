"Уралхим" договорился о приобретении 20% акций "Уралкалия"

Акционеры группы "Уралхим" достигли принципиальной договоренности о приобретении пакета акций и GDR ОАО "Уралкалий", суммарно составляющих 20% уставного капитала компании, включая акции и GDR, принадлежащие структурам Филарета Гальчева и Анатолия Скурова. Стороны предполагают закрыть сделку в ближайшее время, говорится в сообщении "Уралхима", передает ИТАР-ТАСС.

"Мы уверены в фундаментальной привлекательности рынка калийных удобрений и высоко ценим лидирующие позиции, занимаемые ОАО "Уралкалий" на данном рынке. Приобретение данного пакета является для нас стратегической инвестицией, которая позволит создать существенную стоимость для группы и ее акционеров", — прокомментировал сделку Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров и основной владелец "Уралхима".

Также 2 декабря стало известно о том, что группа "Акрон" продала на открытом рынке 1,11% акций ОАО "Уралкалий" на сумму 5,5 млрд рублей (около 170 млн долларов). Таким образом доля "Акрона" в крупнейшем российском производителе калийных удобрений снизилась до 1,77%. Покупателя данного пакета акций компания не называет. В "Уралхиме" отказались сообщить об источнике средств на покупку пакета, стоимость которого составляет порядка 2,96 млрд долларов исходя из рыночной цены акций "Уралкалия" на сегодняшний день.

В группе "Акрон" отказались немедленно прокомментировать дальнейшую судьбу оставшегося у компании пакета акций. В "Уралкалии" также отказались комментировать сделки. Ранее Сбербанк снизил долю в уставном капитале "Уралкалия" с 10,53% до 0,14%.

Как ранее писало агентство Bloomberg, владелец компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин рассчитывают совместно с группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова получить контроль над одним из крупнейших производителей калийных удобрений - ОАО "Уралкалий", при этом Мазепин близок к достижению соглашения о приобретении 20% акций компании, сообщило агентство со ссылкой на три неназванных источника. По данным агентства, Мазепин приобретет 4,8% акций компании у Анатолия Скурова, 7% у Филарета Гальчева и еще около 8% у других партнеров Керимова, чьи пакеты меньше 5% и поэтому они не обязаны раскрывать долю своего владения компанией.

Группа ОНЭКСИМ объявила 18 ноября о покупке 21,75% акций "Уралкалия" у крупнейшего акционера компании — сенатора Сулеймана Керимова, владеющего этим пакетом через благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. ОНЭКСИМ и Мазепин рассчитывают получить контроль над "Уралкалием" после того, как 12% казначейских акций компании будут погашены. Керимов останется миноритарным акционером компании с пакетом около 5% после продажи 21,75% акций.

Керимов и партнеры Филарет Гальчев и Анатолий Скуров начали получать предложения от потенциальных покупателей после задержания в Минске генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера 26 августа, после выхода "Уралкалия" из трейдерского СП с Белоруссией. Баумгертнер был экстрадирован в Россию 21 ноября и помещен в один из московских СИЗО.

Рыночная стоимость "Уралкалия" на 2 декабря составляет 14,7-14,8 млрд долларов.

В конце октября председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов говорил, что компания планировала продать свой пакет в 2,88% акций "Уралкалия" после восстановления цен на калий. Также "Акрон" не исключал возможность выпуска евробондов, обеспеченных этим пакетом. Рыночная стоимость "Уралкалия" составляет примерно 14,7 млрд долларов.