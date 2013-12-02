Индекс деловой активности в промышленности США вырос лучше прогноза

Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в ноябре возрос до 57,3% с 56,4% в октябре и оказался на максимальной отметке с апреля 2011 года, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), передает Прайм.

Аналитики ожидали уменьшения индекса до 55%. Таким образом, данные оказались лучше прогнозов.

"PMI значительно увеличился с июня, а ноябрьский показатель - самый высокий в текущем году", - отмечается в сообщении ISM.

Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией занятых в сфере поставок специалистов — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.