Крюковскому вагонзаводу для перехода на евростандарты необходимо 150 млн евро

Крюковскому вагоностроительному заводу (Кременчуг, Полтавская обл.) для перехода на евростандарты необходимо 150 млн евро, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, только для внедрения экологических стандартов необходимо 40 млн евро.

«А если закупать оборудование, внедрять новую технику и технологии, создавать новые образцы - то это еще более 100 млн евро. Пока мы не имеем этих средств и нам их никто не даст. А без этого мы не сможем прорваться в ЕС», - сказал Приходько.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.

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