Россия поможет своим металлургам госгарантиями и деньгами на закрытие заводов

Правительство России в ответ на жалобы руководителей и владельцев металлургических компаний на плохую рыночную конъюнктуру и высокую долговую нагрузку подготовило проект программы, в котором содержится 13 мер помощи компаниям отрасли, пишут "Ведомости".

В частности, планируется продлить льготные правила предоставления госгарантий до конца 2015 г., а также усовершенствовать механизм госгарантий для рефинансирования кредиторской задолженности, сформировавшейся при реализации масштабных инвестпроектов.

Также предусмотрено субсидирование из федерального и региональных бюджетов консервации металлургических предприятий. Новая мера поможет снизить затраты не только UC Rusal, которая закрыла производство на четырех предприятиях, но и «Норильского никеля» при консервации Никелевого завода в Норильске.

Производителей никеля и меди — «Норникель» и УГМК правительство может порадовать отменой в следующем году экспортной пошлины на эти металлы. Сейчас она составляет 5%, а обнулиться должна была к 2016 г.

Чиновники намерены помочь металлургам побыстрее получить оплату за поставки в адрес госкомпаний. Так, до конца февраля 2014 г. Минэнерго, Минпромторг и Минэкономразвития должны провести анализ дебиторской задолженности «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти» перед металлургами и подготовить директивы о погашении этих задолженностей.

Озаботилось правительство и будущим уволенных сотрудников. Минтруду и металлургическим компаниям будет поручено представить прогноз на 2014 г. о возможных сокращениях сотрудников, а также предложение по мерам их поддержки.

Государство будет поддерживать предприятия до тех пор, пока в этом есть потребность. Текущие цены на сырье позволяют находящимся в наиболее тяжелом положении компаниям — «Мечел», UC Rusal и Evraz балансировать на грани рентабельности. На погашение долгов средств у них может и не быть. Ситуация может исправиться, когда алюминий будет стоить дороже 2000 долл. (рост на 17% по отношению к текущим ценам), коксующийся уголь — больше 50 долл. (+12%), стальной прокат — свыше 700 долл. (+30%). Но, когда это случится, не известно.

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