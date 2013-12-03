В Украине значительно сократились продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей всех типов в Украине в ноябре 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до 19,285 тыс. штук, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, продажи новых легковых автомобилей в ноябре сократились по сравнению c ноябрем 2012 года на 29% - до 15,639 тыс. автомобилей, при этом продажи новых автобусов сократились на 25% - до 430 единиц.

Вместе с тем, продажи новых коммерческих автомобилей сократились по сравнению с ноябрем прошлого года в 3 раза – до 3,216 тыс. шт.

Как сообщал УНИАН, продажи всех автотранспортных средств в январе-октябре 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 197,8 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

По информации экспертов, введение в стране утилизационного сбора привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».