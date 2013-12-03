Путин готовит указ об объединенной ракетно-космической корпорации РФ и Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин «со дня на день» подпишет указ о создании объединенной ракетно-космической корпорации России и Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня в Днепропетровске во время посещения ВО «Южный машиностроительный завод» и КБ «Южное» заместитель главы правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

Согласно информации пресс-службы ОГА, на «Южмаше» сегодня состоялось совещание по реализации совместных космических проектов между РФ и Украиной под председательством вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и Рогозина. Также в нем приняли участие руководители предприятий космической отрасли Днепропетровской области и России.

Совещание прошло без присутствия прессы.

Как сообщает пресс-служба, «Южмаш» и КБ «Южное» «презентовали свои производственные мощности и предложили российской стороне ряд направлений по реализации совместных космических проектов»

«Южмаш» и КБ «Южное» обсудили с российской делегацией ряд направлений относительно реализации совместных космических проектов.

«Космическая промышленность должна развиваться, консолидировать лучшие интеллекты. Сегодня Россия стоит на пороге больших изменений, и в связи с этим мы готовы к самым гибким шагам в плане наращивания кооперации. Мы готовы пойти так далеко, как готовы пойти вы», - цитирует пресс-служба ОГА Рогозина.

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Бойко и Рогозин посетили производственный цех №55 «Южмаша», где им продемонстрировали сборочное производство ракетно-космической техники, в частности, ракеты-носителя для программы «Sea Launch», новейшие разработки авиационных шасси и другие образцы продукции.

Как сообщал УНИАН, в начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности правительства в 2013 году, как следует из Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 года, является дальнейшее развитие космической отрасли в Украине и расширение международного сотрудничества в этой сфере.

15 октября главами правительств Украины и РФ Николаем Азаровым и Дмитрием Медведевым был подписан итоговый протокол десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, дорожную карту по реализации программы украинско-российского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 гг.

Председатель Государственного космического агентства Украины Алексеев и первый заместитель руководителя Федерального космического агентства Олег Фролов подписали меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Федеральным космическим агентством (РФ) по сотрудничеству в использовании космических средств дистанционного зондирования Земли гражданского назначения.