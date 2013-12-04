Вице-премьеры Украины и России обсудили кооперацию в производстве самолетов «Ан-»

Вице-премьер Украины Юрий Бойко и вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе визита 3 декабря на государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) обсудили проекты кооперации в производстве самолетов серии «Ан-».

«В частности, рассматривались проекты кооперации в производстве региональных самолетов семейств Ан-148/Ан-158, схема кооперации и график совместных работ по программе военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление серийного производства модернизированного транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» - Ан-124-200 для нужд оборонно-промышленных комплексов Украины и России», - говорится в сообщении пресс-службы украинского вице-премьер-министра.

Как отмечается в сообщении, также обсуждались вопросы, касающиеся координации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ведения согласованной политики в области взаимоотношений с третьими странами по созданию самолетов военного и гражданского назначения.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия в рамках консолидированного государственного заказа может закупить 51 украинско-российский самолет Ан-148, который серийно производится на предприятии «Воронежское авиастроительное общество» (ВАСО).

По сообщениям пресс-службы Днепропетровской областной госадминистрации со ссылкой на слова вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина, Президент РФ Владимир Путин «со дня на день» подпишет указ о создании объединенной ракетно-космической корпорации России и Украины.

Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.