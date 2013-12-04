"Метинвест" реализует крупнейший экологический проект в истории независимой Украины

Группа "Метинвест" подписала договор с итальянской компанией Termokimik Corporation, ведущим производителем оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, на проведение базового инжиниринга в рамках модернизации аглофабрики ММК им. Ильича.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Метинвест Холдинга", переданном УНИАН.

Согласно сообщению, общие инвестиции в проект составят около 220 млн долл. Это самый крупный экологический проект в истории независимой Украины. По мере осуществления реконструкции аглофабрики предприятие достигнет международных экологических стандартов по выбросам пыли и оксида серы.

Как отмечается в пресс-релизе, договор на реализацию первого этапа проекта – проведение базового инжиниринга – подписали генеральный директор Группы "Метинвест" Игорь Сырый и президент и генеральный директор Termokimik Corporation Джанлуиджи Кастеллани. На церемонии подписания присутствовали председатель Донецкой обладминистрации Андрей Шишацкий и городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей.

По информации "Метинвест Холдинга", проект реконструкции системы газоочистки аглофабрики ММК им. Ильича предполагает замену существующего оборудования на современное, позволяющее максимально очищать газы от пыли. Также на комбинате будут построены установки очистки агломерационных газов от оксидов серы. На первом этапе планируется выполнить базовый инжиниринг и проектирование, а с 2015 года – начать изготовление и монтаж оборудования.

Завершение полного цикла реконструкции запланировано на 2020 год. По мере реализации проекта аглофабрика достигнет лучших международных экологических стандартов по уровню очистки выбросов. В частности, выбросы пыли и оксидов серы от зоны спекания сократятся на 85% и 30% соответственно, а выбросы пыли от зоны охлаждения – на 90%, сообщается в пресс-релизе.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Игорь Сырый отмечает: "Группа "Метинвест" продолжает модернизировать агломерационное производство ради чистого воздуха в городах своего присутствия – такую задачу перед нами поставил акционер Компании. Реконструируется аглофабрика на "Запорожстали", строится новая на Енакиевском метзаводе. Реконструкция газоочистного оборудования на аглофабрике ММК им. Ильича станет самым масштабным экологическим проектом в металлургической отрасли Украины. Несмотря на существующие сложности на рынке стали, мы понимаем, что в перспективе благодаря этим инвестициям мы сможем получить конкурентоспособное и экологичное производство мирового уровня".

В свою очередь, генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко говорит: "Приоритетом для Группы "Метинвест" всегда были и остаются люди. Это жители городов нашего присутствия, сотрудники наших предприятий. Мы заботимся о качестве их жизни, а значит – об окружающей их среде. Воздействие аглофабрики ММК им. Ильича на экологию Мариуполя будет снижаться по мере реализации проекта по реконструкции газоочистки. Этот проект – большая часть городской программы охраны и оздоровления окружающей среды в 2012-2020 годах. Таким образом Метинвест последовательно выполняет взятые на себя обязательства перед городом в области экологии, и мы не намерены останавливать эту работу".

"Этот проект будет реализован с использованием самых современных технологий и в соответствии с высокими требованиями "Метинвеста". Он является передовым с точки зрения экологии и, несомненно, принесет существенную пользу для всех жителей Мариуполя. Проект уникален, потому что реализуется на действующем производстве. В мире сейчас не строится столь масштабных систем газоочисток на аглофабриках. Мы уверены, что мариупольский проект войдет в историю мировой промышленности", - подчеркивает коммерческий директор Termokimik Corporation Паоло Кавеццале.

Справка УНИАН. «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в Металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа "Метинвест" состоит из Металлургического и Горнодобывающего дивизионов.

Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов. В 2012 году Группа получила 12,565 млрд долл выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 16%.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (холдинговая компания Группы "Метинвест") являются Группа "СКМ" (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), которые принимают участие в управлении Компанией на партнерских началах.