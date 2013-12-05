Янукович заявил о поддержке Китая в развитии Великого шелкового пути

Украина поддерживает Китай в развитии Великого шелкового пути.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время второго украинско-китайского бизнес-форума в Пекине, передает корреспондент УНИАН.

"Хочу заявить, что Украина будет активно поддерживать инициативы главы КНР Си Цзиньпина по развитию Великого шелкового пути", - сказал Янукович.

Он отметил, что Украина и Китай имеют огромный потенциал сотрудничества во многих направлениях.

«Принятые на высшем уровне совместные инициативы и планы является основой для дальнейшей успешной реализации соответствующих украинско-китайских программ и проектов», - подчеркнул глава Украинского государства.

Он отметил, что украинско-китайский диалог, который уже более двадцати лет проходит в атмосфере дружбы, доверия и взаимопонимания, объединен общей высокой целью - повышением благосостояния граждан и укреплением авторитета наших государств на международной арене.

По его словам, создание максимально комфортных условий для украинского и китайского бизнеса способствует наполнению практическим содержанием стратегического партнерства между двумя нациями.

Янукович подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Китаем за последние три года стремительно активизировалось по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

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«Наблюдаются огромный потенциал сотрудничества и большая заинтересованность украинских и китайских предпринимателей в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений», - отметил Янукович.

В то же время, Президент отметил, что возможности украинско-китайского сотрудничества в значительной мере остаются неиспользованными и нуждаются в обстоятельном изучении и раскрытии.

«На этом направлении уже сделаны определенные успешные практические шаги. Начинается реализация ряда двусторонних проектов в сельском хозяйстве, энергетике, развитии городской, транспортной и промышленной инфраструктуры с привлечением капитала, технологий и оборудования из Китая», - отметил Янукович.