Набсовет ГОКа «Евраз Сухая балка» возглавила кипрская Palmrose Limited

Наблюдательный совет горно-обогатительного комбината “Евраз Сухая балка” (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) возглавила его кипрская компания Palmrose Limited, которая владеет 99,2521% акций комбината.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании набсовета комбината 5 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2013 года ГОК «Евраз Сухая балка» увеличил производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 14,7% - до 2,44 млн тонн.

Справка УНИАН. Горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая балка» – одно из ведущих предприятий отрасли в Украине, специализирующееся на добыче железной руды подземным способом, которое контролирует горно-металлургическая группа Evraz (Россия).

Производственная мощность комбината, в структуру которого входят шахта «Юбилейная» и шахта им. Фрунзе, составляет порядка 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Чистая прибыль предприятия за 2012 год сократилась относительно 2011 года почти на 66% - до 210,9 млн грн.