Украина и Китай расширят военно-техническое сотрудничество

Руководство оборонного ведомства и оборонно-промышленного комплекса Китайской Народной Республики в ходе рабочего визита генерального директора госконцерна “Укроборонпром” Сергея Громова в КНР выразило готовность к расширению военно-технического сотрудничества с Украиной, сообщили УНИАН в пресс-службе “Укроборонпрома”.

“Китайская сторона подчеркнула важность успешного выполнения заключенных контрактов и выразила готовность к расширению военно-технического сотрудничества с Украиной”, - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность предоставления украинскому концерну товарных кредитов от китайских компаний для технической модернизации и расширения объемов производства предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома”.

Во время встречи Громова с руководством оборонно-промышленной компании Poly Technologies были обсуждены перспективы сотрудничества в области создания и модернизации бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, совместной разработки перспективных систем вооружений, в том числе в сфере судостроения.

В ходе переговоров с руководством Главного управления вооружений Министерства национальной обороны КНР обсуждалось состояние выполнения действующих контрактов по поставке китайским заказчикам авиационной и военно-морской техники, оказание услуг по организации производства указанной техники на территории этой страны, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Громов также провел встречу с руководителями Авиационной индустриальной корпорации Китая AVIC.

“Были обсуждены вопросы реализации текущих двусторонних проектов, развития кооперации между AVIC и предприятиями «Укроборонпрома» в направлении совместного производства авиационной техники и определен ряд общих перспективных проектов в области авиастроения”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, госконцерн “Укроборонпром” в январе-октябре 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 35% - до 9,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе участия в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 (г. Жуковский, Россия) «Укроборонпром» получил предварительные заказы на сумму около 200 млн долл.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.