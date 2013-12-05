Бойко и Шувалов в Москве обсудили вопросы сотрудничества Украины и РФ

Делегация Украинского правительства под руководством вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко 4 декабря в Москве провела переговоры с представителями правительства Российской Федерации под руководством первого заместителя главы правительства РФ Игоря Шувалова относительно развития торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в инфраструктурных проектах и энергетике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бойко, среди вопросов относительно совместной реализации инфраструктурных проектов во время встречи рассматривались, в частности, перспективы строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Стороны также обсудили решение проблемных вопросов поставок в Российскую Федерацию украинской продукции, в частности ее таможенного оформления.

“Обсуждалось снятие проблемных вопросов при поставках украинской кондитерской, мясо-молочной продукции, вопросы сертификации в РФ украинских железнодорожных вагонов, возобновления поставок на российский рынок украинской трубной и другой продукции”, - говорится в сообщении.

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Среди вопросов развития производственной кооперации на переговорах рассматривалось сотрудничество в авиационной промышленности, космической отрасли, судостроении, машиностроении и других направлениях.

Также стороны обсудили реализацию совместных проектов по созданию космических систем и ракетной техники, в частности, тяжелых ракет-носителей, расширение украинско-российского сотрудничества в исследовании космического пространства, реализацию проектов «Морской старт» и «Наземный старт».

Среди вопросов в отрасли судостроения рассматривалось сотрудничество российских предприятий с украинскими заводами, в частности ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» и «Черноморского судостроительного завода». Обсуждалась также совместная реализация проекта по строительству газовозов и траулеров с участием украинских и российских предприятий.

Среди основных направлений украинско-российского сотрудничества в авиационной отрасли рассматривались проекты кооперации в производстве региональных самолетов семейств Ан-148/Ан-158, схема кооперации и графики совместных работ по программе военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновления серийного производства модернизированного транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» - Ан-124-200 для нужд оборонно-промышленных комплексов Украины и России.

Также были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, технического регулирования и технических регламентов и ряд других актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества Украины и России.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что украинская делегация должна 4 декабря отбыть в Москву для проведения переговоров с целью нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.