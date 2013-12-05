Крюковский вагонзавод изготовит скоростные поезда для «Воздушного экспресса»

Госпредприятие «Нацпроект «Воздушный экспресс», реализующее проект создания скоростных пассажирских перевозок между ст. Киев-Пассажирский и международным аэропортом “Борисполь”, подписало документ о сотрудничестве с Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов (СMСЕС), согласно которому «Крюковский вагоностроительный завод» определен партнером, который будет осуществлять производство моторвагонного подвижного состава в рамках реализации нацпроекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, подписание документа состоялось 5 декабря 2013 года во время украинско-китайского бизнес-форума, который проходил в Пекине.

«Подписанный сегодня документ с Китайской стороной позволяет перейти от стадии заказа к изготовлению поездов, эксплуатация которых будет осуществляться в рамках нацпроекта «Воздушный экспресс». Мы довольны, что эти поезда будет производить Крюковский вагоностроительный завод в кооперации с китайскими партнерами, что позволит восстановить объемы производства флагмана вагоностроительной отрасли Украины - ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», - цитирует пресс-служба руководителя ГП "Нацпроект" Воздушный экспресс" Андрея Галущака.

По его словам, запланированное сотрудничество в значительной степени поднимет экономические показатели Украины, создаст дополнительные рабочие места на заводе и улучшит имидж украинской машиностроительной отрасли в мире. После подписания данного документа запланирована подготовка договоров по производству, закупке и поставке необходимого для внедрения нацпроекта оборудования. Так, сотрудничество будет заключаться в определении и закупки материалов и комплектующих как украинского, так и китайского производства, необходимых для изготовления моторвагонного подвижного состава, в том числе электрических, дизельных и скоростных электрических моторвагонных составов.

Как сообщал УНИАН, в октябре Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2013 год и выделении Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами Украины 212 млн грн на выполнение работ по национальному проекту «Воздушный экспресс».

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный экспресс» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Нацпроект предусматривает строительство скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между ст. «Киев-Пассажирский» и Международным аэропортом «Борисполь».

Национальный проект «Воздушный экспресс» - это первый крупный инфраструктурный объект, который реализуется на окупаемой основе не за бюджетные средства. Нацпроект финансируется Эксимбанком Китая. Общая стоимость проекта 372,313 млн долл.

China national machienery industry comlete (CMCEC) - один из крупнейших генеральных подрядчиков в Китае в сфере экологического строительства и энергетики.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» - машиностроительное предприятие в городе Кременчуге (Полтавская область), производитель транспортных средств, в том числе подвижного железнодорожного состава. История завода началась в 1969 году. Работы по созданию украинского пассажирского вагона были начаты в 1992 году. Сейчас предприятие определено главным в стране в области разработки и изготовления пассажирских вагонов.