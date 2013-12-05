Украина и Китай подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Виктор Янукович и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Пекине подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и КНР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, договор является ключевым политическим документом и отображает основные принципы развития украинско-китайских отношений стратегического партнерства и сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних механизмов, а также содержит перечень приоритетных сфер развития практического сотрудничества.

Главы государств также подписали Совместную декларацию Украины и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства. Декларация отображает достигнутые сторонами основные договоренности относительно дальнейшего развития сотрудничества. В частности, речь идет о развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем, активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, подтверждении позиций двух стран по наиболее актуальным вопросам международной жизни. Кроме того, в документе зафиксирован факт утверждения главами двух держав Программы развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР на 2014-2018 годы.

Кроме того, в присутствии глав государств подписаны двусторонние документы.

Межправительственное соглашение об экономико-техническом сотрудничестве.

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта сои из Украины в КНР между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией контроля над качеством, инспекции и карантина КНР дает возможность экспортировать украинские соевые бобы в Китай, открывает новые возможности в реализации украинско-китайских инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины и увеличении присутствия отечественной аграрной продукции на рынке КНР.

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта ячменя из Украины в КНР между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией контроля над качеством, инспекции и карантина КНР дает возможность экспортировать украинский ячмень в Китай, открывает новые возможности в реализации украинско-китайских инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины и увеличении присутствия отечественной аграрной продукции на рынке КНР.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Украины и Государственной администрацией КНР по традиционной медицине относительно сотрудничества в области традиционной китайской медицины будет споосбствовать развитию двустороннего сотрудничества в области традиционной китайской медицины (ТКМ) путем создания лечебно-диагностического центра ТКМ в Украине и предоставления соответствующих медицинских услуг, профессиональной подготовки специалистов, а также развития законодательной базы, стандартизации и обмена информацией в области ТКМ.

Договор о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией (SINOSURE) создает правовые основы сотрудничества в сфере энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии, включая предоставление поддержки, в рамках действующего законодательства, инвесторам и субъектам ведения хозяйства, которые действуют в этой сфере. Кроме того, документом предусматривается предоставление корпорацией SINOSURE услуг украинским и китайским предприятиям этой отрасли по кредитованию и страхованию.

Рамочный контракт на выполнение проекта строительства объектов блока №11 ПАО «Шахтоуправление «Покровское» предусматривает участие компании «Минметалз Инжиниринг Ко. ЛТД» в строительстве новой шахты в рамках шахтного поля, которое разрабатывается группой «Донецксталь» в г. Красноармейск (Донецкая область), как генерального подрядчика с последующим привлечением финансирования от китайских банков. Сумма контракта - 247 млн дол. Срок действия контракта - 2,5 года, срок финансирования - до 9,5 лет.

Рамочное соглашение о реализации проектов в области возобновляемой энергетики между ООО «Гринтек Энержи», Китайской Национальной группой корпораций строительных материалов и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией (SINOSURE) определяет основные принципы и условия привлечения прямых инвестиций и проектного финансирования из КНР в строительство и развитие проектов в области возобновляемой энергетики в Украине установленной мощностью свыше 1 Гвт.

Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством Украины по туризму и курортам и Национальной туристической администрацией КНР о содействии групповым туристическим поездкам китайских туристов в Украину делает возможным включение китайской стороной нашего государства в Перечень стран, рекомендованных для посещения организованными группами китайских туристов, и дает возможность существенно увеличить поток туристов из Китая в Украину с соответствующим ростом поступлений в государственный бюджет Украины.