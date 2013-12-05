Набсовет завода «Евраз Баглейкокс» возглавила кипрская компания

Наблюдательный совет коксохимического завода «Евраз Баглейкокс» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) возглавила кипрская компания Palmrose Limited, которая владеет 94,374% акций предприятия.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании набсовета завода 4 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания Palmrose Limited 5 декабря 2013 года также возглавила набсовет горно-обогатительного комбината «Евраз Сухая балка» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), которая владеет 99,2521% акций комбината.

Справка УНИАН. «Евраз Баглейкокс» – одно из крупнейших коксохимических предприятий Украины. Контрольный пакет акций завода принадлежит российской компании «Евраз Груп», которая контролирует предприятие через Palmrose Limited.

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «Евраз Баглейкокс», ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод», «Евраз ДМЗ им. Петровского», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка».

«Евраз Баглейкокс» в 2012 году получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 172,7 млн грн.