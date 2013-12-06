Минобороны РФ получило первый украинско-российский Ан-148

Москва. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО «ВАСО») передало первый украинско-российский самолет Ан-148-100Е по контракту с Минобороны РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в церемонии передачи Ан-148-100Е принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ВАСО заключило государственный контракт с Министерством обороны РФ на изготовление и поставку 15 ближнемагистральных самолетов Ан-148-100Е в мае этого года. Срок поставки самолетов – с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предполагается передача одного самолета в 2013 году, по четыре – в 2014-м и 2015-м годах, и по три – в 2016-м и 2017-м.

Переданное воздушное судно полностью укомплектовано агрегатами, приборами, съемным и наземным оборудованием, инструментом, комплектом имущества, соответствующего необходимым техническим условиям.

Как сообщал УНИАН, в проекте распоряжения правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» сообщается, что Россия в рамках консолидированного государственного заказа может закупить 51 украинско-российский самолет Ан-148, который серийно производится на предприятии «Воронежское авиастроительное общество» (ВАСО).

«Самолет востребован при условиях поставок по сложившимся рыночным ценам. Однако проект производства Ан-148 убыточен вследствие его низкой серийности. В целях повышения серийности производства Ан-148 включен в консолидированный государственный заказ, до 2025 года планируется поставка 31 самолета (общий объем государственного заказа – 51 самолет)», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.