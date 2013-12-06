«Богдан» начнет серийное производство автомобилей JAC 7 декабря

Один из крупнейших автопроизводителей Украины корпорация «Богдан» 7 декабря на заводе в Черкассах запустит линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, на первом этапе завод будет производить седан J5 и кроссовер S5.

«Седан J5 будет оснащен двумя бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,5 и 1,8 л и мощностью 112 и 142 л.с. соответственно. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, иммобилайзер, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, кондиционер и аудиосистему с USB-интерфейсом», - говорится в сообщении.

При этом уровень локализации на первом этапе составит более 50%.

«Производственный цикл будет включать сварку кузовных панелей, покраску и сборку с использованием комплектующих более 50 украинских поставщиков», - говорится в сообщении.

В корпорации также напомнили, что «Богдан» получил статус полноценного экспортера, что позволяет продавать седаны J5 не только на внутреннем рынке, но и в России, а также в других странах.

Производство кроссовера JAC S5 начнется в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа корпорация "Богдан" начала производство пилотной партии легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах.

Расширение модельного ряда автомобилей, которые изготовляются в Украине, стало возможным благодаря шагам государства по защите внутреннего рынка: введение дополнительных пошлин на импорт готовых авто и внедрение утилизационного сбора.

Справка УНИАН. Корпорация ”Богдан” создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация ”Богдан” в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 тыс. 455 единиц.