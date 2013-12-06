Лукашенко отказался отдать оборонный завод российской компании

Белорусский президент Александр Лукашенко вновь охладил пыл Москвы, стремящейся усилить свои позиции в союзном государстве, предложив не отдавать Минский завод колесных тягачей, которого Кремль видит партнёром КамАЗа.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Минский завод колесных тягачей производит военную технику, одним из основных покупателей которой является Россия.

"Меня удивляет то рвение, с которым сегодня, не знаю, правительство или завод хотят его продать. Я, конечно, категорически против этого", - сказал Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БелТА в ходе награждения работников столичного предприятия государственной премией.

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В июне российской посол в Беларуси сказал, что союзники обсуждают объединение активов белорусского завода с крупнейшим российским производителем грузовиков, партнером немецкого Daimler. Москва говорила в мае, что в принципе договорилась с Минском о покупке завода тягачей.

"Вы подумайте очень серьезно... И, если продавать, то надо продавать не потребителям", - сказал Лукашенко.

Задолжавшая Москве и Международному валютному фонду миллиарды долларов Беларусь добивается новой финансовой помощи от России, которая просит взамен привлекательные активы и расширения военного сотрудничества.

Но Лукашенко дезавуировал весенние заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Москва уже в 2013 году разместит в Беларуси свои военные самолёты.

После этого Москва и Минск начали потрясший мировые рынки удобрений спор из-за калийного картеля, в ходе которого Минск бросил за решётку топ-менеджера российского Уралкалия и настоял на смене ключевого акционера этой компании.

Во время обвалившего рубль на 65 процентов кризиса 2011 года Москва выдала союзнику льготные кредиты на миллиарды долларов и поддержала его льготными ценами на энергоресурсы.

Однако белорусские власти говорят, что этого недостаточно, чтобы обеспечить рост стагнирующей экономики.

В октябре Лукашенко сказал, что хочет, чтобы Россия оставляла в Беларуси все доходы от экспорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Минск также просил у российских властей дополнительные кредиты на модернизацию, объясняя издержками от вступления в таможенный союз с Россией и Казахстаном.

В октябре объявила о планах приватизации 80 предприятий, включая Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в котором 42,6% принадлежит российским "Роснефти" и "Газпромнефти".

Минфин говорил, что в следующем году Беларуси понадобится не менее 3,5 миллиарда долларов США для рефинансирования пиковых выплат по внешним долгам.